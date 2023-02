Про це повідомив Ріші Сунак в Twitter.

Візит за кордон Зеленського став другим з початку повномасштабного вторгнення. Літак королівських ВПС з президентом України прибув до аеропорту Станстед близько 12:30.

На сайті британського уряду йдеться, що Зеленський виступить перед британським парламентом. Лідери обговорять підтримку України, зокрема негайне надходження військового обладнання для протистояння ймовірному наступу Росії навесні.

Ріші Сунак може запропонувати посилити пропозицію Великої Британії щодо навчання українських військових. Тренування можуть розширити на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо в майбутньому, а також забезпечити пілотів можливістю керувати складними винищувачами за стандартами НАТО.

Британський прем’єр запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти, яке стане доповненням до програми підготовки новобранців. Протягом шести місяців за програмою, що вже діє, було навчено 10 тисяч військових ЗСУ, а за 2023 рік планують підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives in Downing Street for talks with UK Prime Minister Rishi Sunak, only his second confirmed trip outside Ukraine since the war began https://t.co/sO7sV1QzTj pic.twitter.com/ycmIdospoT

— Bloomberg (@business) February 8, 2023