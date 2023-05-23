Президент Володимир Зеленський прибув на ділянку фронту Вугледар – Мар’їнка. Він привітав захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

“Наші захисники. Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Сьогодні (23 травня – ред.) я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну”, – зазначено у повідомленні.

Візит не анонсували заздалегідь. Де саме перебував глава держави на передовій – невідомо.

Напередодні Володимир Зеленський записував відеозвернення до українців у дорозі. 21 травня він перебував у Японії на саміті G7, де тривали зустрічі із міжнародними партнерами України. Зокрема була зустріч із президентом США Джо Байденом.

Під час візиту до Японії обговорювали питання навчання українських пілотів на F-16 і майбутню передачу Україні винищувачів.