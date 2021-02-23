Володимир Зеленський пригрозив фракції розпуском парламенту, якщо вони не підтримають його вето до закону про державну службу.

Про це Буквам розповів один з депутатів фракції. Так думку Зеленський висловив на зустрічі з керівництвом фракції.

“Він сказав, що розглядає і такий результат“, – розповів співрозмовник видання.

Він же припустив, що це було сказано для мобілізації депутатів.

Можливо, саме тому, навіть не всі депутати однаково трактують його слова, дехто стверджує, що про розгін президент не казав. “Я би так це не трактував”, – сказа ще один учасник зустрічі.

Водночас ще після конституційної кризи депутати перестали боятися розпуску Ради через низький рейтинг політсили.

У вівторок Рада розглядає пропозиції президента до вказаного закону № 4531 (йдеться про вирішення питання щодо повноважень в.о. міністра, у даному випадку тимчасового очільника Міністерства енергетики Юрія Вітренка).

Як відомо, 16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби. Його доповнили правками щодо “повноважень в.о. міністра”.

У залі лунали заяви, що ці поправки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

У результаті була підтримана поправка голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи. Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. При цьому вона встановлює, що один і той самий виконувач обов’язків міністра не може виконувати ці розширені повноваження понад 60 днів.

Володимир Зеленський вказаний закон ветував і закликав Верховну Раду вилучити із нього “норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною”.

На думку Зеленського, “якщо протягом тривалого часу нардепи не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства”.