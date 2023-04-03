Візит президента України Володимира Зеленського до Польщі планується цього тижня. Зустріч з польським колегою Анджеем Дудою може відбутися 5 квітня.

Про це повідомили у канцелярії польського президента Анджея Дуди.

Володимир Зеленський проведе зустріч з поляками та українцями, які перебувають у Варшаві.

“У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас”, — йдеться у повідомленні. Візит українського президента до Польщі присвячений наступному саміту міністрів закордонних справ країн НАТО. Захід проходить у Брюсселі. На якому очікується участь держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Голова Бюро міжнародної політики при Президентові Польщі Марцін Пшидач в етері RMF24 додав, що інформацію оприлюднено публічно завчасно через наміри Зеленського зустрітися з українцями. Зазначимо, що всі інші візити Зеленського за кордон були таємними.

“Кожен зможе прийти на Замкову площу в середу після обіду і гарантую, що кожен, хто там буде, зможе побачити Президентів на телеекрані, а можливо, навіть і ближче”, — наголосив Пшидач.

За його словами, візит буде особливим, але деталі він назвати не може. Він додав, що вони готують “ряд елементів, які покажуть, що цей візит матиме особливий характер”.

“Президент України захоче сказати декілька слів полякам про те, що сталося за останній рік, як поляки допомагали Україні, біженцям на кордоні, а пізніше приймаючи їх у себе вдома. Такою є головна ціль цієї зустрічі”, — підкреслив Пшидач.

Зеленський з польським лідером Анджеєм Дудою порушать питання про безпеку, економічну співпрацю, політичні справи та історичні теми.