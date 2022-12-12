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Зеленський приєднається до лідерів G7 для віртуальної зустрічі 12 грудня – CNN

Президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів країн "Великої сімки", включаючи президента США Джо Байдена, для віртуальної зустрічі 12 грудня.

Понеділок, 12 грудня 2022, 15:09
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Інформацію підтвердив CNN високопосадовець адміністрації.

Лідери “обговорять прогрес, якого ми разом досягли під час головування Німеччини у вирішенні найгостріших глобальних викликів нашого часу”, зазначив високопосадовець.

За його словами, головною темою буде енергетика, що стосується України та Європейського Союзу.

“Лідери обговорять жорстоку війну Росії проти України та координуватимуть наші зусилля для підтримки України стільки, скільки це буде потрібно”, – зауважив він.

Вони також обговорять інші пріоритети, такі як вирішення кліматичної кризи, продовольча та енергетична безпека, Партнерство G7 для глобальної інфраструктури та інвестицій тощо.

Високопосадовець запевнив, що “Велика сімка” більш об’єднана, ніж будь-коли раніше, та наголосив, що група “з нетерпінням” очікує подальшого зміцнення партнерства під час головування Японії у G7 у 2023 році.

11 грудня відбулась телефонна розмова Байдена і Зеленського. Під час неї Байден акцентував, що США “надають пріоритету зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою нашої допомоги у сфері безпеки”.

Своєю чергою, глава української держави подякував за “плідну розмову” та черговий безпековий пакет від США. Він наголосив, що сторони обговорили подальшу оборонну взаємодію, захист і підтримку української енергетики.

“Скоординували позиції напередодні онлайн-саміту G7. Лідерство Америки залишається непохитним!”, – йдеться у дописі президента у Twitter.

Теги: віртуальна зустріч, Зеленський, зустріч G7, інформація, CNN, G7, лидеры

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