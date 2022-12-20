Інформацію підтвердив глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, президент приїхав до міста у Донецькій області. Візит Володимира Зеленського попередньо не анонсувався, скоріш за все, з огляду на безпекову ситуацію.
“Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації”, — написав міністр.
“Суспільному” візит підтвердив речник президента Сергій Никифоров.
“Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав“, — сказав він.
Також у Міністерстві оборони України виклали фотографії заступниці глави відомства Ганни Маляр з підписом про Бахмут. Ймовірно, вона перебувала у відрядженні разом з президентом.
На 299-й день війни у вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що Бахмут дотепер залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту.
“Понад 1 300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів”, — підкреслив глава держави.
- Призначений на початку жовтня російський військовий командир Сергій Суровікін запевнив своє керівництво про “аванси” в обмін на відступ армії РФ на півдні. У Бахмуті на сході він намагається будь-що показати ці здобутки, тож місто стає головним полем протистояння у повномасштабній російсько-українській війні.