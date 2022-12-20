Президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмуту. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави перебував на передових позиціях.

Інформацію підтвердив глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, президент приїхав до міста у Донецькій області. Візит Володимира Зеленського попередньо не анонсувався, скоріш за все, з огляду на безпекову ситуацію.

“Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації”, — написав міністр.

“Суспільному” візит підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

“Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав“, — сказав він.

Також у Міністерстві оборони України виклали фотографії заступниці глави відомства Ганни Маляр з підписом про Бахмут. Ймовірно, вона перебувала у відрядженні разом з президентом. На 299-й день війни у вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що Бахмут дотепер залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту.

“Понад 1 300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів”, — підкреслив глава держави.