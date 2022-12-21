Про це повідомило CNN.
Видання стверджує, що до організації приїзду Володимира Зеленського залучили різні структури США. Основними завданнями було вивезти Зеленського з України та повернути його назад. Як відомо, для цього президент скористався американським військовим літаком.
“Зрештою це було його (Зеленського, – ред.) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії”, — пояснив один з вищих чиновників Адміністрації Байдена.
Спочатку глава України прибув до Польщі потягом у Перемишль, розташований біля польсько-українського кордону. З аеропорту Жешув вилетів американський літак, де на борту був Зеленський. Його бачили разом з послом США в Україні Бріджит Брінк.
Володимир Зеленський планує виступити Конгресом на Капітолійському пагорбі. Після цього він має намір залишити США й повернутися до України. Планується, що візит триватиме лише кілька годин.
- 21 грудня президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі о 21:00 за Києвом.
- Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня.
- Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.
- Далі Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту – Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.