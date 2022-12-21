Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена щодо візиту минулого тижня. Після цього Вашингтон і Київ стали планувати візит з урахуванням безпекових заходів.

Про це повідомило CNN.

Видання стверджує, що до організації приїзду Володимира Зеленського залучили різні структури США. Основними завданнями було вивезти Зеленського з України та повернути його назад. Як відомо, для цього президент скористався американським військовим літаком.

“Зрештою це було його (Зеленського, – ред.) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії”, — пояснив один з вищих чиновників Адміністрації Байдена.

Спочатку глава України прибув до Польщі потягом у Перемишль, розташований біля польсько-українського кордону. З аеропорту Жешув вилетів американський літак, де на борту був Зеленський. Його бачили разом з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Володимир Зеленський планує виступити Конгресом на Капітолійському пагорбі. Після цього він має намір залишити США й повернутися до України. Планується, що візит триватиме лише кілька годин.