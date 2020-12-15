Фракція «Слуги народу» проведе сьогодні зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парковому, де розглянуть кадрові питання.

Відповідну переписку депутатів зафіксував фотокореспондент Букв. Також факт зустрічі підтвердили депутати.

Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме пів години.

Після цього буде виступ заступника голови Нафтогазу Юрія Вітренка, якого розглядають як кандидата на посаду першого віце-прем’єра. Останнє, за чутками, викликало невдоволення в Ріната Ахметова, але не проти такого призначення Ігор Коломойський.

У кандидата буде 10 хвилин на презентацію, а у фракції 20 хвилин на питання.

Також фракції, як дізнались #Букви, ще раз пропонують підтримати Сергія Шкарлета на міністра освіти, якого провалили навесні, а Юлію Лапутіну – на міністра ветеранів.

Юлія Лапутіна – генерал-майор СБУ, кандидат психологічних наук, контррозвідниця.