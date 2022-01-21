Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.
“Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований”, — заявив Зеленський.
Президент України переконаний, що для цього потрібен привід, і Росія його чекає.
“Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн громадян”, — підкреслив Зеленський.
З його словами, це стане не просто окупацією, а “початком великомасштабної війни”.
Разом з тим, Зеленський заявляє, що Путін має шанси і можливість домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс, питання лише в тому, чи скористається він ним.
Український президент також вважає, що прихильники Путіна у РФ хочуть, щоб в Україні забули про окупацію Криму, в обмін на Донбас, уряд, який би повністю контролювався Росією вирішив би цю проблему, але, це не можливо.
“Створити уряд, який би повністю контролювався Росією, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде не найдовговічніший уряд, тому що люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Це велика помилка так думати”, – заявив.
Зеленський також підкреслив цінність збільшення військової підтримки України з боку США.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде “незначне вторгнення” Росії в Україну.
- Президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.