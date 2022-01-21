Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

“Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований”, — заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що для цього потрібен привід, і Росія його чекає.

“Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн громадян”, — підкреслив Зеленський.

З його словами, це стане не просто окупацією, а “початком великомасштабної війни”.

Разом з тим, Зеленський заявляє, що Путін має шанси і можливість домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс, питання лише в тому, чи скористається він ним.

Український президент також вважає, що прихильники Путіна у РФ хочуть, щоб в Україні забули про окупацію Криму, в обмін на Донбас, уряд, який би повністю контролювався Росією вирішив би цю проблему, але, це не можливо.

“Створити уряд, який би повністю контролювався Росією, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде не найдовговічніший уряд, тому що люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Це велика помилка так думати”, – заявив.

Зеленський також підкреслив цінність збільшення військової підтримки України з боку США.