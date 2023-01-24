Відповідний указ №30/2023 опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.

“За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю присвоїти почесну відзнаку “Місто-рятівник” місту Вільнюс (Литовська Республіка)”, – йдеться у тексті указу.

Зазначимо, що 19 січня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на близько 125 мільйонів євро.

“Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній летальний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України”, – йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Крім цього, раніше президент Гітанас Науседа запевнив, що Литва продовжуватиме безперервну військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії. Пріоритетом він назвав військову техніку та боєприпаси, які допоможуть українцям здобути перемогу на полі бою.

Науседа повідомив, що найближчим часом до України прибудуть зенітні установки малої дальності L70 і боєприпаси. Військову підтримку України продовжать за допомогою литовських компаній оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи та фонди для закупівлі озброєння для Києва.

Для цього в бюджеті Міністерства національної оборони Литовської Республіки також уже передбачено 40 млн євро. Окрім цього, Литва сприятиме навчанню українських військових та відновленню та ремонту української військової техніки.