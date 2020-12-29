Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака МАУ, який розбився в Ірані

Відповідний указ № 600/2020 опубліковано на сайті президента.
Зокрема, звання Героїв України посмертно присвоїли:
- Гапоненку Володимиру Івановичу – командирові повітряного судна;
- Лихну Денису Михайловичу – бортпровідникові;
- Матькову Ігорю Валерійовичу – старшому бортпровідникові;
- Микитюк Марії Михайлівні – бортпровідникові;
- Наумкіну Олексію Євгеновичу – командирові повітряного судна – пілоту-інструкторові;
- Овчарук Валерії Євгеніївні – бортпровідникові;
- Сологуб Юлії Миколаївні – бортпровідникові;
- Статнік Катерині Олегівні – старшому бортпровідникові;
- Хоменку Сергію Анатолійовичу – другому пілотові.
Президент зазначив, що звання присвоєні “за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку”.
Катастрофа літака МАУ
8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- У жовтні у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.