Covid-19 Україна

оновлено 29.12.2020 о 19:01

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Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака МАУ, який розбився в Ірані

У вівторок, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” членам екіпажу рейсу PS752 АТ МАУ, які загинули внаслідок авіакатастрофи 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

Вівторок, 29 грудня 2020, 20:30

Відповідний указ № 600/2020 опубліковано на сайті президента.

Зокрема, звання Героїв України посмертно присвоїли:

  • Гапоненку Володимиру Івановичу – командирові повітряного судна;
  • Лихну Денису Михайловичу – бортпровідникові;
  • Матькову Ігорю Валерійовичу – старшому бортпровідникові;
  • Микитюк Марії Михайлівні – бортпровідникові;
  • Наумкіну Олексію Євгеновичу – командирові повітряного судна – пілоту-інструкторові;
  • Овчарук Валерії Євгеніївні – бортпровідникові;
  • Сологуб Юлії Миколаївні – бортпровідникові;
  • Статнік Катерині Олегівні – старшому бортпровідникові;
  • Хоменку Сергію Анатолійовичу – другому пілотові.

Президент зазначив, що звання присвоєні “за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку”.

Катастрофа літака МАУ

8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Теги: Зеленський, Зеленський, Іран, катастрофа МАУ, катастрофа

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