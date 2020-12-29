Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака МАУ, який розбився в Ірані

Відповідний указ № 600/2020 опубліковано на сайті президента.

Зокрема, звання Героїв України посмертно присвоїли:

Президент зазначив, що звання присвоєні “за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку”.

8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.