Про це президент повідомив в Instagram.
Володимир Зеленський наголосив, що ігри-змагання об’єднують людей навколо цінностей дружби, поваги і толерантності. За його словами, Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами на змаганнях у різні роки.
“Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях”, – підсумував президент.
Зазначимо, що у Пекіні Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого. Під час них розіграють 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.
- Нагадаємо, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.
- 11 грудня двоє тибетських студентів прикувалися ланцюгами до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету задля заклику до міжнародного бойкоту зимових ігор у Пекіні.
- Також США і Китай сперечаються з приводу того, чи є посадовці нижчого рівня, які відвідують Олімпіаду, дипломатичним бойкотом, попри заяви Сполучених Штатів, що ніхто, крім спортсменів, до Пекіну не поїде.