Про це йдеться у зверненні президента.
“Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса і, якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна – нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, а на українську землю — перемога”, — йдеться у привітанні голови держави.
Нагадаємо, що 24 грудня Зеленський також вітав українців з Різдвом, нагадавши який шлях наша держава пройшла з початку повномасштабного вторгнення РФ.
У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.
- Вперше саме 24 грудня в Києві відбулося Різдвяне богослужіння у Михайлівському Золотоверхому монастирю на території трапезної церква святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.
- 25 грудня на столичній станції метро “Золоті ворота” лунали колядки. Організатором виступила спільнота “Київська Коляда”.