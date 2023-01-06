Про це йдеться у зверненні президента.

“Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса і, якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна – нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, а на українську землю — перемога”, — йдеться у привітанні голови держави.

Нагадаємо, що 24 грудня Зеленський також вітав українців з Різдвом, нагадавши який шлях наша держава пройшла з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.