Про це глава держави заявив у Twitter.

Він зауважив, що визнання Голодомору геноцидом українського народу та злочином проти людяності, зазначив він, є “важливим як ніколи”.

“Вітаю рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років”, — зазначив український президент.

Зеленський наголосив, що європейські країни спільними зусиллями відновлюють історичну справедливість і виборюють вільне майбутнє Європи.

Вітаю рішення парламентарів 🇮🇪, 🇲🇩 та 🇷🇴 про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років! Ваше визнання Голодомору геноцидом 🇺🇦 народу та злочином проти людяності сьогодні важливе як ніколи. Разом відновлюємо історичну справедливість і виборюємо вільне майбутнє Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2022

Спочатку стало відомо, що Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.

Згодом парламенти Ірландії та Молдови визнали , що Голодомор є геноцидом українського народу.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022

Видання NewsMaker поінформувало, що у парламенті Молдови проголосували за декларацію, якою визнали Голодомор “наслідком запланованих заходів із навмисним наміром винищити опонентів комуністичного режиму та ключовим інструментом політики поневолення тих часів”. Автори зауважили, що у 2003 році 64 країни ООН ухвалили спільну декларацію про засудження Голодомору.

У виданні зазначили, що фракція Блоку комуністів та соціалістів залишила засідання під час голосування.