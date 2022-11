Про це глава держави заявив у Twitter.

Він зауважив, що визнання Голодомору геноцидом українського народу та злочином проти людяності, зазначив він, є “важливим як ніколи”.

Зеленський наголосив, що європейські країни спільними зусиллями відновлюють історичну справедливість і виборюють вільне майбутнє Європи.

Спочатку стало відомо, що Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV

— UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022