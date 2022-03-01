Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, а відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що на час війни вирішив призначити голову Київської військової адміністрації. Ним буде генерал Микола Миколайович Жирнов, який служив командувачем сил підтримки.

Натомість Зеленський наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва.

“У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота – мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця”, — зазначив президент.