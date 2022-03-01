Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова. Водночас Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, а відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що на час війни вирішив призначити голову Київської військової адміністрації. Ним буде генерал Микола Миколайович Жирнов, який служив командувачем сил підтримки.

Натомість Зеленський наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва.