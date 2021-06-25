Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський підписав указ про звільнення Василя Хоми з посади керівника Сумської області.

Іншим своїм указом він призначив на цю посаду Дмитра Живицького. Зеленський вже зустрівся з новим очільником Сумської ОДА та вручив йому службове посвідчення.

Дмитро Живицький: що про нього відомо?

Дмитро Живицький – уродженець Сум. У 2004-му він закінчив Сумський державний університет за спеціальністю “обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”.

Однак цієї освіти Живицькому виявилося замало, тож у 2019 році він закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю “публічне управління та адміністрування”.

Свого часу Живицький працював у органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го працював на посаді заступника міністра інфраструктури України.