Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зокрема, Зеленський підписав указ про звільнення Василя Хоми з посади керівника Сумської області.
Іншим своїм указом він призначив на цю посаду Дмитра Живицького. Зеленський вже зустрівся з новим очільником Сумської ОДА та вручив йому службове посвідчення.
Дмитро Живицький: що про нього відомо?
Дмитро Живицький – уродженець Сум. У 2004-му він закінчив Сумський державний університет за спеціальністю “обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”.
Однак цієї освіти Живицькому виявилося замало, тож у 2019 році він закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю “публічне управління та адміністрування”.
Свого часу Живицький працював у органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го працював на посаді заступника міністра інфраструктури України.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чинний очільник Офісу президента Андрій Єрмак пробуде в його команді до кінця його каденції. Українці неодноразово у різний спосіб вимагали його звільнення.