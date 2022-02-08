Президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича новим послом України в Польщі. До цього сім років посаду обіймав Андрій Дещиця.

Відповідний указ опублікували в Офісі Президента.

“Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща”, — йдеться в наступному указі.

Василь Зварич був директором другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ (МЗС) України. Раніше він обіймав посаду заступника директора департаменту інформаційної політики МЗС. 45-річний уродженець Стрию працював в українських посольствах в Туреччині та США, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Попереднього посла Андрія Дещицю призначили на посаду у 2014 році після анексії Криму та початку українсько-російської війни на Донбасі. До цього він був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

У рамках дипломатії Дещиця був послом доволі тривалий час. Зазвичай посли працюють кілька років, після чого їх відкликають додому чи скеровують до іншої країни.