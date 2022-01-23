Президент Володимир Зеленський підписав наказ про призначення нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Ним став Тарасовський Олександр Олексійович, який до 2017 року працював у Службі безпеки України.

Указ оприлюднили в Офісі Президента 21 січня.

У декларації за 2018 рік зазначено, що Олександр Тарасовський є пенсіонером Служби безпеки. До цього він претендував на посаду в адміністративному складі Центрального управління СБУ. За часів експрезидента-втікача Віктора Януковича його звільнили з посади керівника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Новопризначений посадовець одружений й має сина з пасинком. Його родина спільно володіє квартирою у Києві загальною площею 123,3 квадратних метри. Ще у Тарасовських є кілька земельних ділянок в Київській області загальною площею понад 4,7 тисячі квадратних метрів.

Також у деклараціях йдеться, що посадовець володів автомобілем Nissan Qashqai+2 2011 року випуску, його ж дружина — Smart MC 01 2003 року випуску. Станом на 2017 рік Олександр Тарасовський заробив 655 178 гривень за основним місцем роботи та отримав 37 800 гривень пенсії.

Зазначимо, що за часів президентства Володимира Зеленського це вже вчетверте призначено нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки.