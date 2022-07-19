Президент України Володимир Зеленський провів низку звільнень та призначень в управліннях Служби безпеки України в низці областей.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема указом № 506/2022 від 19 липня, Зеленський звільнив Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника голови Служби безпеки України.

Також президент звільнив Григоренка Руслана з посади начальника управління Служби безпеки України в Сумській області. Іншим указом, Зеленський призначив головою управління СБУ у Сумській області Федорова Едуарда.

У Дніпропетровській області з посади очільника управління СБУ було звільнено Краснянського Володимира. Його місце тепер обійматиме Лисак Сергій. Варто зауважити, що до цього призначення Сергій Лисак був очільником управління СБУ у Житомирській області. Указу про нового очільника СБУ у Житомирській області поки немає.

Також Володимир Зеленський поміняв місцями очільників СБУ у Полтавській та Закарпатській областях. Зокрема президент звільнив Євгена Борзілова з посади очільника СБУ у Полтавській області та призначив його на таку ж посаду у Закарпатській області.

Водночас Зеленський звільнив Івана Рудницького з поста голоси СБУ у Закарпатській області та призначив його на таку ж посаду, але у Полтавській області.

Також нового очільника управляння СБУ отримала і Харківська область: ним став Олександр Куць.