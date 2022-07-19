Про це повідомляють #Букви.
Зокрема указом № 506/2022 від 19 липня, Зеленський звільнив Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника голови Служби безпеки України.
Також президент звільнив Григоренка Руслана з посади начальника управління Служби безпеки України в Сумській області. Іншим указом, Зеленський призначив головою управління СБУ у Сумській області Федорова Едуарда.
У Дніпропетровській області з посади очільника управління СБУ було звільнено Краснянського Володимира. Його місце тепер обійматиме Лисак Сергій. Варто зауважити, що до цього призначення Сергій Лисак був очільником управління СБУ у Житомирській області. Указу про нового очільника СБУ у Житомирській області поки немає.
Також Володимир Зеленський поміняв місцями очільників СБУ у Полтавській та Закарпатській областях. Зокрема президент звільнив Євгена Борзілова з посади очільника СБУ у Полтавській області та призначив його на таку ж посаду у Закарпатській області.
Водночас Зеленський звільнив Івана Рудницького з поста голоси СБУ у Закарпатській області та призначив його на таку ж посаду, але у Полтавській області.
Також нового очільника управляння СБУ отримала і Харківська область: ним став Олександр Куць.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ першого заступника Івана Баканова —Василя Малюка.
- Після цього заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов пояснив, що поки не йдеться про звільнення з посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової. Він розповів з чим пов’язані рішення президента Володимира Зеленського щодо їх усунення.
- Однак напередодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.