Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років”, – йдеться у документі.

Як відомо, Сухачов став виконувачем обов’язків директора ДБР у вересні 2020 року, варто зазначити, що у фінальну частину конкурсу в грудні 2021 року вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ДБР Олександр Козленко і Сергій Мережко. 30 грудня комісія проводила з ними співбесіди.

Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності. П’ять із шести членів комісії вирішили, що цьому критерію відповідає лише Сухачов, як і критерію професійних навичок.

Сухачов закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.