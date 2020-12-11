Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зокрема, президент висловив сподівання, що професіоналізм та досвід Резніченка допоможуть йому розвивати регіон.

Валентин Резніченко народився 1972 року у Дніпрі. Чиновник закінчив Державну металургійну академію України та здобув спеціальність “інженер з автоматизації”. У 2018 році Резніченко здобув ступінь магістра у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України за фахом “державне управління”. Кандидат юридичних наук.

У 2015 році Резніченко став головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року був головою Дніпропетровської облдержадміністрації.

В інтерв’ю #Буквам у 2016 році Резніченко розповідав про свої успіхи на посаді глави Дніпропетровської ОДА. Зокрема, чиновник зазначив, що Дніпровщина виконала план доходів завдяки децентралізації та ефективній системі податків.

Також він розповів, що вміє знаходити спільну мову з активістами. Особливо актуальною проблема взаємин з активістами постала саме у 2015 році, коли Резніченко очолив область. Він зазначив, що “вміє їм відмовляти” та знаходити спільну мову.

Крім того, Резніченко прокоментував досягнення свого попередника Ігоря Коломойського та розповів, чому будівля ОДА у 2014 році перетворилася на військовий штаб. Детальніше ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю.