У п’ятницю, 29 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський зустрівся зі Скічко та вручив йому службове посвідчення.

“Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини”, – сказав Зеленський.

Що відомо про Олександра Скічка?

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Навчався на факультеті міжнародної економіки Київського економічного університету.

Скічко працював телеведучим на кількох українських телеканалах. Зокрема, шоумен був ведучим першої національної кінопремії Золота Дзиґа та Євробачення.

У 2019 році Скічко закінчив телевізійну кар’єру та став народним депутатом від “Слуги народу”.