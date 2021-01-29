Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Зеленський зустрівся зі Скічко та вручив йому службове посвідчення.
“Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини”, – сказав Зеленський.
Що відомо про Олександра Скічка?
Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Навчався на факультеті міжнародної економіки Київського економічного університету.
Скічко працював телеведучим на кількох українських телеканалах. Зокрема, шоумен був ведучим першої національної кінопремії Золота Дзиґа та Євробачення.
У 2019 році Скічко закінчив телевізійну кар’єру та став народним депутатом від “Слуги народу”.
- У середу, 20 січня, Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру колишнього шоумена та чинного депутата від “Слуги народу” Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.