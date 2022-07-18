Про це повідомили на сайті глави держави.

Зеленський доручив Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України від 18 липня. Він обіймав посаду першого заступника голови СБУ від березня цього року.

Василюк Малюк є бригадним генералом, який до 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, проте лише 11 днів. З березня 2020 по липень 2021 років він обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Посадовець є уродженцем міста Коростишів (Житомирська область). Він здобув освіту в Національній академії наук СБУ за фахом “правознавство” у 2005 році. 28 лютого Малюку виповнилося 38 років.

Військову службу він почав у 2001 році в органах держбезпеки. Після Василь Малюк працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління. Також його було нагороджено відзнакою президента “За участь в Антитерористичній організації”.