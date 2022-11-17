Відповідний указ глава держави підписав 17 листопада.
3 серпня 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Зеленському на призначення Венедіктової пані послом у Швейцарії.
Тоді він наголосив, що ексгенпрокурорка має всі компетенції які дозволять їй ефективно виконувати функції посла.
“Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації”, – зазначено в указі.
19 липня 2022 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки, подання підтримали 264 народні депутати.
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