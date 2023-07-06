Сьогодні, 6 червня, президент Володимир Зеленський під час зустрічі делегацій розкритикував перед журналістами президента Болгарії Румена Радева за його позицію щодо війни Росії на території України.

Джерело: Politico

Як повідомили у виданні, під час зустрічі української та болгарської делегацій Радев заявив, що “немає військового вирішення війни в Україні й постачання все більше і більше зброї навряд чи призведе до врегулювання конфлікту”.

Своєю чергою, президент України різко відреагував на заяву Радева, розкритикувавши його позицію. Також очільник держави аргументував надання зброї необхідністю захистити не тільки українські території, але й інші європейські країни.

“Якщо, не дай Боже, трапиться трагедія, і Ви опинитеся на моєму місці, і якщо люди, які мають з Вами спільні цінності, не допоможуть Вам зброєю, що ви будете робити? Скажете: “Путін, забирай болгарські території”? Ні, я впевнений, що Ви як справжній президент не допустите компромісу з такою державою”, – відповів Зеленський.

Водночас Зеленський розкритикував Радева за те, що він здебільшого описує повномасштабне вторгнення РФ як “конфлікт”, а не як війну.

Відкинувши пропозицію Радева щодо дипломатичного вирішення проблеми, Зеленський наголосив, що Кремль розпочав “війну на знищення проти українців, а не проти інших країн”, і сказав, що уряд Софії, попри позицію Радева, мав рацію, постачаючи зброю.

При цьому Зеленський додав, що Україна і НАТО повинні мати спільні цінності.

“Ви не можете підтримувати Росію і одночасно підтримувати НАТО, тому що вище керівництво РФ прагне знищити Альянс, прагне знищити Європу та Європейський Союз – це їхні цілі”, – зауважив український лідер.

Як розповіли у виданні, після цього Радев заявив, що має “пропозицію” і попросив телекамери покинути кімнату в президентському палаці, де проводилася зйомка зустрічі делегацій.