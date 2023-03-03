Зображення: www.president.gov.ua

Про це президент України повідомив у Telegram.

Відтак, глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

“Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє.  Вічна пам’ять і слава нашим воїнам!”, – написав президент України.

Зображення: www.president.gov.ua

Також Володимир Зеленський відвідав один із львівських шпиталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

“Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої Батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання”, – сказав президент.

Окрім цього, він вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня.

Зображення: www.president.gov.ua

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам президент України відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних сил України.

“Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв”, – зазначив Зеленський.

А також додав, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.

Зображення: www.president.gov.ua