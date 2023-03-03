Сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом приїхали до Львова, де вшанували пам’ять українських військових, що загинули під час російсько-української війни.

Про це президент України повідомив у Telegram.

Відтак, глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

“Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє. Вічна пам’ять і слава нашим воїнам!”, – написав президент України.

Також Володимир Зеленський відвідав один із львівських шпиталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

“Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої Батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання”, – сказав президент.

Окрім цього, він вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІІ ступеня.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам президент України відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних сил України.

“Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв”, – зазначив Зеленський.

А також додав, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.