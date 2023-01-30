Про це повідомив президент України у Telegram.
“Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!” – наголосив Володимир Зеленський.
У межах робочої поїздки президент провів нараду щодо поточної ситуації в області. Він обговорив оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак російських військових.
Зокрема обговорили питання стану енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення.
Глава держави обговорював питання відбудови закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.
- Очільник держави Петр Павел планував зателефонувати Володимиру Зеленському, щоб домовитися про свій спільний з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою візит до України.