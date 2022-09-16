Президент Володимир Зеленський заявив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, підтвердивши, що ООН направляє свою місію в Харківську область.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

“Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги”, — заявив президент.

За словами Зеленського, продовжується ексгумація тіл, встановлено понад 440 могили, продовжуються слідчі дії. Водночас фіксуються всі злочини окупантів, збираються докази.

Також знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців: “Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини”, — наголосив Зеленський.

Він підтвердив, що до Ізюма приїде місія ООН: “Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи”, — наголосив він.