Про це свідчать результати питування компанії SOCIS.
При цьому переважна більшість українців не бачить сенсу у прямих переговорах Зеленського і Путіна.
58,7% опитаних вважають, що переговори з Росією слід вести тільки за участі партнерів із США та ЄС, бо натиснути на Путіна можна лише спільними зусиллями.
У те, що прямі переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним призведуть до повернення окупованої частини Донбасу, вірять лише 20,8%. Не вірить у це 71,9% українців.
83% не вірять у те, що прямі переговори Зеленського з Путіним призведуть до повернення Криму. Вірять у таку перспективу переговорів лише 10,8%.
44,5% українців вважають, що відмова Заходу на вимогу Кремля від євроатлантичної інтеграції України послабить безпеку нашої держави, тому що лише розпалить агресивність Путіна.
28,1% вважають, що відмова від вступу в НАТО посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України.
Довідка. Дослідження проводилось 11-16 грудня 2021 р. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів методом телефонного інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю становила 12 хвилин.
- Нагадаємо, згідно із соцопитуванням, українці виступили проти другого терміну Зеленського. За діючого президента за жодних обставин не будуть голосувати 32,4% опитаних.
- Нагадаємо, понад половину українців називають своє фінансове становище значно погіршеним у порівнянні з минулим роком.
- За результатами опитування, 12,5 % респондентів завило, що віддали б свій голос за партію “Європейська Солідарність”, за партію “Слуга Народу” готові віддати свій голос 12,1 % опитаних.