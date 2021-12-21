62,4% українців вважають, що чинна влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному російському вторгненню. Достатніми зусилля влади вважає тільки кожен п'ятий громадянин (20,7%).

Про це свідчать результати питування компанії SOCIS.

При цьому переважна більшість українців не бачить сенсу у прямих переговорах Зеленського і Путіна.

58,7% опитаних вважають, що переговори з Росією слід вести тільки за участі партнерів із США та ЄС, бо натиснути на Путіна можна лише спільними зусиллями.

У те, що прямі переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним призведуть до повернення окупованої частини Донбасу, вірять лише 20,8%. Не вірить у це 71,9% українців.

83% не вірять у те, що прямі переговори Зеленського з Путіним призведуть до повернення Криму. Вірять у таку перспективу переговорів лише 10,8%.

44,5% українців вважають, що відмова Заходу на вимогу Кремля від євроатлантичної інтеграції України послабить безпеку нашої держави, тому що лише розпалить агресивність Путіна.

28,1% вважають, що відмова від вступу в НАТО посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України.

Довідка. Дослідження проводилось 11-16 грудня 2021 р. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів методом телефонного інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю становила 12 хвилин.