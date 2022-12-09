Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.
Він зазначив, що фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі — Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця — не ушкодженого снарядами й вогнем.
За його словами, окупанти фактично зруйнували Бахмут — іще одне місто Донбасу, яке “російська армія перетворила на випалені руїни”.
Президент подякував усім українським героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки й завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії необхідно було раніше розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну, так звану “спецоперацію”, проте країна розраховувала на Мінські домовленості.
- Росіяни з “Градів” та артилерії обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
- В Україні розпочалась 289-та доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу ЗСУ відбили атаку окупантів у трьох населених пунктах у Луганській та Донецькій областях.