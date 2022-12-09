Ситуація на фронті залишається дуже важкою. Зокрема, на ключових напрямках на сході країни під постійними ударами російських військ Бахмут, Соледар, Марʼїнка та Кремінна.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі — Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця — не ушкодженого снарядами й вогнем.

За його словами, окупанти фактично зруйнували Бахмут — іще одне місто Донбасу, яке “російська армія перетворила на випалені руїни”.

Президент подякував усім українським героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки й завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором.