Виступаючи в четвер у парламенті Латвії, Президент України Володимир Зеленський відкинув мирні пропозиції, які б "заспокоїли" Росію.

Про це йшлося у його виступі у Сеймі Латвії.

“Є люди — і їх багато серед сильних світу цього — які вважають, що не всі народи мають значення. Які вважають, що про якийсь народ можна просто забути, щоб спробувати зберегти спокій. Хай і тимчасовий, хай ілюзорний. Хай ціною десятків тисяч убитих, сотень тисяч депортованих чи мільйонів позбавлених своєї батьківщини. Для них це нормально. Спокій ціною життя інших. Але це не має бути нормальним!”, — сказав Зеленський.

Свої заперечення Зеленський висловив після заяв колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який на Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонував, що мирні переговори мають бути спрямовані на межі “за попереднім статус-кво”, які передували вторгненню в Україну 24 лютого. Тобто поступитися Росії Кримом та частиною Донбасу.

“Тепер ми знову чуємо, що Росії потрібно дати те, що вона хоче. Що нібито треба визнати, що деякі народи можуть бути позбавлені частини зовнішньополітичних прав, тому що цього хоче певна, як кажуть, “історична сила”. Ідуть досить серйозні розмови про те, щоб провести якісь розмежувальні лінії вздовж тіла суверенної держави, щоб нібито “заспокоїти” агресора. І нібито потрібні поступки, поступки й знову поступки — звісно, ​коштом держави, на яку напали, щоб агресор нібито милосердно зупинився”, — наголосив президент.

У своєму виступі до парламенту Латвії український президент закликав до додаткових санкцій проти Росії, зокрема щодо її потужного експорту енергетичного сектору.

“Необхідно не тільки остаточно узгодити шостий пакет санкцій проти Російської Федерації, включаючи ембарго на нафту, нафтові суміші та нафтопродукти”, – сказав він.

Водночас він закликав підготувати сьомий пакет санкцій із ще більш потужними обмеженнями щодо Росії. За його словами так само, як і Латвія, вся Європа повинна обмежити енергетичну зброю Росії.