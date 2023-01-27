Про це Глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.
У відповідь, Президент України запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут: “Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста”, — додав Зеленський.
Він сказав, що такою заявою не можна не бути розчарованим. Зеленський зауважив, що неодноразово говорив з Бахом, але так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.
Президент України зазначив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії.
Нагадаємо, що станом на 14 грудня 2022 року з 24 лютого від рук російських загарбників загинули 184 українських спортсменів.
- Організатори Бостонського марафону не дозволили жителям Росії та Білорусі брати участь у марафоні.
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