Володимир Зеленський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо ймовірності дозволу російським спортсменам виступати на змаганнях під нейтральним прапором.

Про це Глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

У відповідь, Президент України запросив президента МОК Томаса Баха у Бахмут: “Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста”, — додав Зеленський.

Він сказав, що такою заявою не можна не бути розчарованим. Зеленський зауважив, що неодноразово говорив з Бахом, але так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

Президент України зазначив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії.

Нагадаємо, що станом на 14 грудня 2022 року з 24 лютого від рук російських загарбників загинули 184 українських спортсменів.