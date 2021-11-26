Про це Зеленський розповів на великому пресмарафоні.
Президент України заявив, що загалом він задоволений тим, що зробила його команда та він особисто.
“Я задоволений результатами того, що зроблено. Не все, що ми обіцяли, зроблено, але ми давали собі на це 5 років, а не 2,5”, – заявив Зеленський.
Він перерахував те, чим саме задоволений: земельною, інфраструктурною реформою та цифровізацією держави. Останнє президент назвав найголовнішим кроком у боротьбі з корупцією.
Зеленський також проанонсував судову реформу: “Я досі так вважаю, що найкращий результат буде початок судової реформи. Ми розуміємо, який це складний і довгий процес: правоохоронні органи, судова влада. Це все буде дуже довго”.
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