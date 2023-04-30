30 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна отримала військову техніку, що "значно посилить" оборону країни та майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про це глава держави зазначив у відеозверненні.

Зеленський зауважив, що дуже важливо, аби Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор.

Він висловив вдячність “кожному і кожній у світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів” і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за Caezar; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО”, – мовиться у зверненні.

Глава держави також подякував США за фінансування обсягом у 1 млрд 250 млн доларів для підтримки українського бюджету та стійкості.

Висловив вдячність Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Також Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Згадав про Хорватію — за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях.

Обов’язково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир”.