Про це глава держави зазначив у відеозверненні.
Зеленський зауважив, що дуже важливо, аби Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор.
Він висловив вдячність “кожному і кожній у світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів” і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.
За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за Caezar; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО”, – мовиться у зверненні.
Глава держави також подякував США за фінансування обсягом у 1 млрд 250 млн доларів для підтримки українського бюджету та стійкості.
Висловив вдячність Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Також Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Згадав про Хорватію — за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях.
Обов’язково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир”.
- Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов’язалися спорядити Україні чотири такі системи.
- Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
- Президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території. Він зазначив, що Чехія спільно з союзниками шляхи збільшення постачань боєприпасів для ЗСУ.