Про це він повідомив на брифінгу з іноземними журналістами.

За його словами, Україна вже знайшла, де і в яких країнах світу є необхідна Україні протиракетна оборона. Український уряд не просто закликає надати допомогу, а просить допомогти тих, хто має таку можливість.

“Існує декілька можливостей закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто просили – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості”, — зауважив Зеленський.

Якщо для когось важко просто віддати Україні зброю, наша держава готова її купити, витягнувши з бюджету останні гроші.

“Ми розуміємо, що декому складно просто віддати – тому ми готові це купити. Ми можемо взяти у кредит, ми готової витягти останні гроші з нашого кредиту і заплатити відразу”, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що наразі все готово для того, аби транспортувати зброю в Україну. Однак не готові ті, хто роз’язує подібні питання на міжнародній арені.

“Ми готові займатися транспортуванням, ми готові привезти, ми домовились із країнами, через які це привезти неможливо, але ми домовимося, як їх об’їхати. Отже, ми багато зробили, щоб відповісти на питання альтернатив закриття неба… До цього всі готові, але не ті, хто вирішує ці питання”, — констатував Зеленський.

Він також розповів про перемовини з Росією, зазначивши, що відтепер росіяни почали говорити не лише ультиматумами.

“Група українських і російських представників обговорюють ті чи інші питання, зараз вони почали про щось говорити, а не кидатись тільки ультиматумами. Я вважаю, що це принципово інший підхід”, — сказав Зеленський.

Проте навіть якщо буде обговорення гарантій безпеки, Україна більше не зможе довіряти Росії.