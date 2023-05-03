Про це очільник держави повідомив виданню The Washington Post.

За словами Зеленського, він не мав жодних розмов з представниками Білого дому про “злив” секретних матеріалів американської розвідки. “Я не отримував інформацію ні від Білого дому, ні від Пентагону заздалегідь. Ми не були обізнані щодо витоку. Це, безсумнівно, погана історія”, – прокоментував він.

Також глава держави додав, що витік надсекретних даних невигідний як для України, так і для репутації Білого Дому та Сполучених Штатів Америки. Відповідаючи на питання, чи не призвело це до ослаблення довіри між країнами, Зеленський наголосив, що не може ризикувати Україною.

Як підкреслив очільник держави, показ особистих почуттів не вартує потенційної шкоди у підтримці США. “Там, де я маю можливість говорити відверто, я це роблю. Проте існують досить високі ризики. Якби це була моя особиста війна проти Путіна, і ми знаходились вдвох на полі бою, я б сказав, що я дійсно про них думаю. Однак тут ситуація дещо інша. Ми всі несемо відповідальність”, – резюмував він.

ДОВІДКОВО. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Водночас Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.