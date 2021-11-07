Президент України Володимир Зеленський поділився світлиною зі спортзалу й розповів, що “сушить кофту”, натякаючи на інтенсивне тренування. Коментатори відреагували.

Про це повідомляють #Букви.

Фото зі спортзалу з’явилося в Instagram-акаунті президента. Він додав до нього хештег #ЗдороваУкраїна.

“Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід”, – написав Зеленський.

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Частина коментаторів похвалила президента за пропагування спорту. Однак деякі коментатори звернули увагу на фразу “сушу кофту” й “порадили” Зеленському зайнятися іншими справами. Пропонуємо підбірку таких реакцій.