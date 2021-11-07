Про це повідомляють #Букви.
Фото зі спортзалу з’явилося в Instagram-акаунті президента. Він додав до нього хештег #ЗдороваУкраїна.
“Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід”, – написав Зеленський.
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Частина коментаторів похвалила президента за пропагування спорту. Однак деякі коментатори звернули увагу на фразу “сушу кофту” й “порадили” Зеленському зайнятися іншими справами. Пропонуємо підбірку таких реакцій.
- Раніше повідомлялося, що компанія дружини генерального директора концерну “Укроборонпром” Юрія Гусєва Ольги Гусєвої, отримала державне замовлення на 2 мільйони 400 тисяч гривень на виготовлення відеоконтенту та поширення його в соцмережах для реалізації проєкту “Активні парки – локації здорової України”.