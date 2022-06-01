Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки українських захисників гине кожного дня у повномасштабній війні з російським агресором.

Про це він розповів в інтерв’ю для американського інтернет-видання Newsmax.

За інформацією Володимира Зеленського, щоденно у бою проти російських окупантів гине від 60 до 100 українських воїнів. Ще близько 500 захисників отримують поранення.

Президент додав, що у Києві ситуація спокійна, адже зі столичного регіону ЗСУ витіснили ворога. Однак війна триває і багато українських воїнів гинуть на фронті.

“Ситуація дуже важка. Тому ми тримаємо свої оборонні рубежі”, – сказав він.

Зеленський також наголосив, що найважча ситуація зараз на сході Україні.

Варто зауважити, що ні офіційна влада, ні Генеральний штаб ЗСУ з початку війни не озвучують втрати України у повномасштабній війні проти РФ. Цифри, всього двічі, озвучував президент Зеленський.

Так, 12 березня 2022 року він повідомив про 1300 загиблих українських військових. Вже через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що у повномасштабній російсько-українській війні загинуло від 2500 до 3000 українських воїнів.