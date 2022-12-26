Зеленський розраховує на участь Індії в реалізації «формули миру»

26 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зокрема подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

Про це глава держави поінформував у Facebook.

Зеленський побажав Індії результативного головування у G20. І зауважив, що саме на цьому майданчику він оголосив про “формулу миру”.

Зеленський наголосив, що тепер він очікує на участь Індії в її реалізації.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Нарендра Моді нагадав заклик до негайного припинення бойових дій та повернення до діалогу.

Зауважимо, у листопаді Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів G20, представивши пропозиції, які необхідно реалізувати задля якнайшвидшого та справедливого закінчення російсько-української війни.

Так, він висловив пропозиції України з десяти пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Росія перетворила Запорізьку АЕС на “радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент”. Вона має негайно вивести з території станції всіх своїх військових і передати її під контроль МАГАТЕ та України. Продовольча безпека. Пропонується розширити “зернову ініціативу” на інші українські порти, зокрема на Миколаїв та порт “Ольвія”. Енергетична безпека. Президент згадав про російські обстріли українських енергооб’єктів та закликав запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси: “Щоб експорт був не вищим за собівартість. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати у тебе”. Звільнення всіх полонених і депортованих. Зараз у російському полоні перебувають тисячі українських військових і цивільних, яких там піддають жорстоким тортурам. Також є й політв’язні, майже 11 тисяч дітей і сотні тисяч дорослих, яких депортували до Росії. Їх необхідно звільнити у форматі “всіх на всіх”. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Україна має відновити контроль над усіма ділянками державного кордону з Росією. Справедливість. Закликається створити спеціальний трибунал для Росії та міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків. Потреба негайного захисту природи. Необхідно створити платформу для оцінювання збитків довкіллю від війни. Недопущення ескалації. Для недопущення повторення російської агресії необхідно надати Україні гарантії безпеки. Фіксація закінчення війни. За словами Зеленського, коли всі попередні кроки реалізують, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Глава української держави запевнив, що виконання кожного з цих кроків не може забрати багато часу: “Максимум місяць на один пункт”. Для деяких, на його думку, достатньо кількох днів.

Варто нагадати, що раніше високопосадовці США та Індії пообіцяли поглибити свої економічні відносини під час серії зустрічей 11 листопада, оскільки дві країни прагнуть подолати розбіжності щодо РФ та працювати разом, щоб протистояти домінуванню Китаю у промисловості.