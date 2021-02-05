Народний депутат України Гео Лерос заявив, що оприлюднення так званих “плівок Байдена” нардепом Андрієм Деркачем було санкціоновано Офісом президента.

Про це нардеп заявив у своєму відео.

Нагадаємо, що на оприлюднених Деркачем аудіозаписах, Джо Байден вимагав від Петра Порошенка звільнити генпрокурора Віктора Шокіна через провал реформ. Також політики обговорювали справу компанії Burisma, у якій фігурує Хантер Байден, син Джо Байдена.

За словами Лероса, Офіс президента знав про наявність “плівок Байдена” та домовився із Деркачем про їхнє оприлюднення. За цю “послугу” Зеленський дозволив Деркачу встановити контроль над “Енергоатомом”.

“Саме цю монополію (“Енергоатом”) називають платою Зеленського за публікацію “плівок Байдена”. Розумієте, віддати таку стратегічну монополію не могли без погодження Зеленського. Якби пан Деркач робив свої пресконференції щодо “плівок Байдена” несанкціоновано з Офісом президента, Зеленський відразу б його зняв з багатомільярдних потоків”, – заявив Лерос.

Нардеп також розповів, що після призначення на посаду т.в.о директора компанії Петра Котіна, Деркач призначив до керівного складу “Енергоатому” своїх людей.

“Віцепрезидентами “Енергоатому” стали: Герман Галущенко, якого називають похресником Деркача та Якоб Хартмут, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф. Ще одного давнього соратника Деркача Олега Бояринцева призначили керувати кадрами “Енергоатому”, а дружину очільника Київської області Людмилу Володіну призначили в “Енергоатом” виконавчим директором з правового забезпечення”, – зазначив Лерос.

За його даними, за 7 місяців “Енергоатом” потерпів величезні збитки. Мова йде про 6-8 млрд гривень.

Прибутки компанії перетекли до трейдерів олігархів. За словами нардепа, перше з чого почав “Енергоатом”, після призначення на посаду керівника Котіна і віцепрезидента Галущенка, це продавати електричну енергію собі у збиток.

“Енергоатом” продає електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізують електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в “Енергоатому”.

“Наведу вам приклад. Згідно з кримінальною справою НАБУ, 21 грудня 2020 року, віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною, завдавши збитків “Енергоатому” близько 2,4 млрд грн. Тільки по цій схемі у держави вкрали 2,4 млрд грн”, – додав нардеп.

Крім того, Лерос звернув увагу на персону віцепрезидента Якоба Хартмута. За його даними, РНБО навіть розглядало введення персональних санкцій проти нього, оскільки він задекларував акції російської компанії, яка будувала лінії електропередач в анексований Крим. Однак цього так і не сталося, бо “втрутився хтось впливовий, як і у справі Олега Татарова”.

Хартмут понад 10 років працював у Москві та навіть був у наглядовій раді “Мосенерго”.