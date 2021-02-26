Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
“Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю: відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць”, – йдеться в указі.
Нагадаємо, що 29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.
28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня в ОГП повідомили, що надіслали президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.
Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.
- Після гучного рішення КСУ щодо повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.
- Раніше Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від прийняття законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.
- На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ.
- Однак він і досі вважає, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.