У п’ятницю, 26 лютого, президент Володимир Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення від посади голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

“Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю: відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць”, – йдеться в указі.

Нагадаємо, що 29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора. Того ж дня в ОГП повідомили, що надіслали президентові клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.

Конституційний суд України заявив, що президент порушить Конституцію, якщо відсторонить Тупицького на прохання Офісу генпрокурора.