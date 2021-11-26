26 листопада на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський відповів на низку питань журналістів, в тому числі стосовно другого терміна президенства.

Про це глава держави сказав на великому пресмарафоні.

Володимир Зеленський заявив, що ще не наважився на це рішення, переклавши всю відповідальність на українців:

“Я точно не вирішую це питання, це буде вирішувати суспільство. Я не ухвалив це рішення”, – заявив Зеленський.

Він заявив, що це рішення точно не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції, а сам президент не планує такої тривалої стратегії. Володимир Зеленський стверджує, що розуміє ставлення людей до себе, а коли виходить надвір чує слова подяки чи вказують на помилки. Ставлення людей до президента вплине на рішення йти чи не йти на другий термін.

Очільник країни також заявив, що вирішуватиме йти чи ні, буде також його сім’я:

“Буду ухвалювати це рішення з сім’єю. У мене дорослі діти, вони страждають через мою професію. Моя донька у віці, коли їй потрібен простір і свобода, вона не хоче жити з охороною”, – заявив президент.

Тому Зеленський заявив, що ухвалювати рішення про другий термін буде пізніше.