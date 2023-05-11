11 травня президент України Володимир Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, реалізація якого розрахована до 2027 року.

Про це глава держава розповів у відеозверненні.

Зеленський заявив, що необхідно забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка зокрема відповідатиме меті швидкого вступу України в ЄС. Також, не менш важливою є гарантія тих основ нового суспільства, яке окреслюється під час захисту України від РФ.

За словами президента, кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, аби кожен в Україні справді відчував безпеку й захищеність, щоб усі відчували справедливість, також, щоб гарантувалося на рівні інституцій, “на рівні повсякденної роботи тих, по кому судять про державу”.

Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті”, – зазначив він.

Глава держави переконаний, що Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Тому нині “маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини”.

Тож правоохоронна реформа – це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Зеленський пояснив, що бачить державу, яка поважає своїх громадян та яку поважають у світі, а також державу, чий приклад життя шанують усі.

Він зазначив, що шлях до цього починається зараз: “в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців”.