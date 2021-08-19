Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим", яка була запроваджена в 2014 році.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Йдеться про документ №5502-д “Про визнання таким, що втратив чинність закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

У графі “Дати та стан проходження” зазначено, що закон в четвер, 19 серпня, повернуто до ВР з підписом від президента. Нардепи ухвалили цей документ 1 липня.

Що таке вільна економічна зона “Крим”?

Як відомо, у 2014 році Верховна Рада ухвалила закон “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

Згідно з цим документом, на 10 років було запроваджено особливий порядок реалізації регуляторного, бюджетного, податкового та митного законодавства України у межах тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь; встановлено особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб; а також дії валютного та платіжних режимів.

У межах ВЕЗ “Крим” створювалася вільна митна зона. Законом були запроваджені пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території, в тому числі, оподаткування суб’єктів господарювання.

Громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, у податковому законодавстві було прирівняно до нерезидентів. Як зазначається в пояснювальній записці до закону про скасування ВЕЗ “Крим”, ці норми фактично “призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території чи мають зареєстроване місце проживання на цій території”.

Зокрема, статус нерезидентів призвів до обмежень доступу до банківських послуг на підконтрольній Україні території.

“Про негативні наслідки закону (про створення ВЕЗ “Крим”, – ред.) для дотримання прав та свобод людини неодноразово заявляли міжнародні та національні правозахисні організації”, – наголошується в записці.

Про що закон № 5502-д?

Можна виділити наступні ключові положення документа:

1. Скасовується режим вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України.

Документ визнає таким, що втратив чинність закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

2. Встановлюються особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією (зокрема, здійснення господарської діяльності на ТОТ дозволяється виключно після зміни податкової адреси на іншу територію України; правочин із суб’єктом господарської діяльності, який знаходиться на ТОТ, визнається нікчемним).

3. Унормовується порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

4. Закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території (без довідки переселенця, з питань, пов’язаних із захистом порушених прав/свобод);

5. Забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб.

6. Передбачена заборона на грошові перекази, надання позик, роботу електронних платіжних систем, діяльність операторів лотерей, переміщення вантажів та постачання товарів на окуповану територію.

Закон набере чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Варто зауважити, що в липні Володимир Зеленський також підписав два пов’язані із цим закони: № 5501-д (щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя) та № 5503-д (врегульовує питання справляння мита на окупованій території АР Крим).