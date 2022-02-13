Днем раніше Джо Байден розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним через військові дії навколо України. Під час телефонних перемовин американський лідер нагадав голові Кремля, що у разі вторгнення на РФ накладуть швидкі та жорстокі санкції. Зокрема він заявив, що військова агресія може послабити авторитет Росії на світовій арені та призведе до масових людських страждань.

Путін повідомив Байдену, що Російська Федерація готується до того, щоб оголосити наступні кроки щодо так званих “гарантій безпеки“. Також Кремль поскаржився, що Захід недостатньо тисне на Україну з метою виконання мінських домовленостей та, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) не відмовився від можливості майбутнього розширення.

Переговори не дали відповіді чи вирішило керівництво Росії вдертися в Україну. Проте Байден попередив російського колегу, що Сполучені Штати готові до будь-яких сценаріїв та мають потужний пакет санкцій.