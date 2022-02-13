Про це повідомляє прессекретар президента Сергія Никифоров.
“У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом”, — написав прессекретар Facebook.
Днем раніше Джо Байден розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним через військові дії навколо України. Під час телефонних перемовин американський лідер нагадав голові Кремля, що у разі вторгнення на РФ накладуть швидкі та жорстокі санкції. Зокрема він заявив, що військова агресія може послабити авторитет Росії на світовій арені та призведе до масових людських страждань.
Путін повідомив Байдену, що Російська Федерація готується до того, щоб оголосити наступні кроки щодо так званих “гарантій безпеки“. Також Кремль поскаржився, що Захід недостатньо тисне на Україну з метою виконання мінських домовленостей та, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) не відмовився від можливості майбутнього розширення.
Переговори не дали відповіді чи вирішило керівництво Росії вдертися в Україну. Проте Байден попередив російського колегу, що Сполучені Штати готові до будь-яких сценаріїв та мають потужний пакет санкцій.
- Нагадаємо, що розслідування німецької газети “Welt am Sonntag” виявило, що попри санкції Євросоюзу, які були запроваджені проти Росії ще у 2014 році, ФРН продовжує зміцнювати воєнну промисловість РФ.
- Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів переговори з очільницею Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. З Ентоні Блінкеном також провів телефонну розмову Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- Також міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що посольство Австралії тимчасово змінює місто роботи – переїжджає з Києва до тимчасового офісу у Львові. Раніше до аналогічного рішення дійшов уряд Канади.
- Раніше журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.