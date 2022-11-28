28 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оборонну співпрацю. Сторони висловили переконання, що підтримка нашої країни "лише зростатиме".

Про це глава держави зазначив у Facebook.

Під час розмови сторони обговорили сталу оборонну співпрацю.

“Радий був почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме”, – наголосив Зеленський.

Окрім цього, він повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який у Києві перебував в укритті через ракетні атаки РФ, заявив, що на масовані ракетні обстріли може бути лише одна відповідь — продовжувати підтримувати Україну.

28 листопада міністри закордонних справ Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.

Він зауважив, що міністри зустрічаються з найвищими посадовцями України. Наразі це – найбільша група міністрів, яка відвідала Україну від початку повномасштабної російської агресії.

За словами Рінкевичса, глави відомств скоординують свої дії у подальшій підтримці України.

Раніше Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.