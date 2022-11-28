Про це глава держави зазначив у Facebook.
Під час розмови сторони обговорили сталу оборонну співпрацю.
“Радий був почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме”, – наголосив Зеленський.
Окрім цього, він повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій.
Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який у Києві перебував в укритті через ракетні атаки РФ, заявив, що на масовані ракетні обстріли може бути лише одна відповідь — продовжувати підтримувати Україну.
28 листопада міністри закордонних справ Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.
Він зауважив, що міністри зустрічаються з найвищими посадовцями України. Наразі це – найбільша група міністрів, яка відвідала Україну від початку повномасштабної російської агресії.
За словами Рінкевичса, глави відомств скоординують свої дії у подальшій підтримці України.
Раніше Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.
- Польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні. Раніше Німеччина їх хотіла передати до Польщі.
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- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.