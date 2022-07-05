Про це заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу президента у Facebook.
“Ви знаєте, зараз заблоковано 22 мільйони тонн. Ми також очікуємо близько 60 млн тонн восени. Тоді ми опинимося у справді складній, дуже складній ситуації”, — сказав Зеленський.
Президент додав, що працює з Організацією Об’єднаних Націй над відкриттям безпечного коридору, який би дозволив Україні експортувати зерно з портів Чорного моря.
“Ми зацікавлені у цьому як експортери. Ми в цьому зацікавлені, щоб наші аграрії продовжували працювати наступного року, наступного врожаю. Для цього нам потрібно експортувати все це зерно — ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо”, — сказав Зеленський.
Крім цього, за словами глави держави, зі свого боку Україна не гає час і працює над різними шляхами залізницею та річковими портами для експорту зерна, і цей експорт зростає щодня.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти “альтернативні шляхи” для транспортування постачання зерна з України.
- Уряд Сполученого Королівства надасть Україні до 10 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія виділить кошти для ремонту української залізниці, аби полегшити вивезення зерна.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.