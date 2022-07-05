Президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть застрягти до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.

Про це заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу президента у Facebook.

“Ви знаєте, зараз заблоковано 22 мільйони тонн. Ми також очікуємо близько 60 млн тонн восени. Тоді ми опинимося у справді складній, дуже складній ситуації”, — сказав Зеленський.

Президент додав, що працює з Організацією Об’єднаних Націй над відкриттям безпечного коридору, який би дозволив Україні експортувати зерно з портів Чорного моря.

“Ми зацікавлені у цьому як експортери. Ми в цьому зацікавлені, щоб наші аграрії продовжували працювати наступного року, наступного врожаю. Для цього нам потрібно експортувати все це зерно — ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо”, — сказав Зеленський.

Крім цього, за словами глави держави, зі свого боку Україна не гає час і працює над різними шляхами залізницею та річковими портами для експорту зерна, і цей експорт зростає щодня.