Про це президент України повідомив у Twitter.

Зеленський наголосив, що в ході телефонної розмови з британським прем’єром Джонсоном, зокрема, сторони обговорили необхідність посилити підтримання України в оборонній сфері.

Також однією з основних тем стала активізація роботи щодо гарантій безпеки для України.

Зокрема, лідери країн обговорили постачання пального Україні й домовилися співпрацювати задля недопущення продовольчої кризи та розблокування українських портів.

“Ми маємо працювати разом для запобігання продовольчій кризі та розблокування портів України”, — підсумував президент.