Про це президент України повідомив у Twitter.
Зеленський наголосив, що в ході телефонної розмови з британським прем’єром Джонсоном, зокрема, сторони обговорили необхідність посилити підтримання України в оборонній сфері.
Також однією з основних тем стала активізація роботи щодо гарантій безпеки для України.
Зокрема, лідери країн обговорили постачання пального Україні й домовилися співпрацювати задля недопущення продовольчої кризи та розблокування українських портів.
“Ми маємо працювати разом для запобігання продовольчій кризі та розблокування портів України”, — підсумував президент.
- Раніше Борис Джонсон назвав Путіна “крокодилом” та заявив, що він платить велику ціну за повільний, але відчутний прогрес на Донбасі.
- Також Джонсон закликав надіслати Україні реактивні системи залпового вогню.
- Зокрема, Зеленський розкритикував мирні пропозиції, які мають “заспокоїти” Росію.