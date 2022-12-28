Президент Володимир Зеленський провів розмову з гендиректором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком. Вони порушили питання проєктів післявоєнної відбудови України та координації інвесторів.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Зазначено, що під управлінням BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трлн дол.

Нині Зеленський та Ларрі Фінк уклали попередні домовленості. Згідно з ними протягом кількох місяців команда BlackRock працюватиме над проєктом зі структурування фондів відбудови України.

Найближчим часом планують зосередити координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови України. На меті досягти єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Також топменеджери BlackRock мають намір здійснити особистий візит в Україну найближчим часом.

“Президент подякував Ларрі Фінку за роботу професійної команди, яку компанія BlackRock сформувала для структурування проєктів відбудови”, — йдеться у повідомленні.