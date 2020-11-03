У вівторок, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Сторони обговорили ситуацію з Конституційним судом.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленський зазначив, що не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів

“Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи”, – наголосив Зеленський.

Джанні Букіккіо запропонував Зеленському експертизу Венеціанської комісії у ситуації, що склалася. Однак в ОП не зазначили, чи погодився на це президент.

До слова, Зеленський запросив Венеціанську комісію до роботи над судовою реформою в Україні.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.